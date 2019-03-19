ميركل: أي اندماج محتمل بين «دويتشه بنك» و«كومرتس بنك» يعد قرارا خاصا

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أي اندماج محتمل بين "دويتشه بنك" وكومرتس بنك" بأنه "قرار خاص".

وقالت ميركل، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر في العاصمة الألمانية برلين إنها تؤيد تماما ألا تتدخل الحكومة الاتحادية في الأمر من خلال تصويت.

وأضافت أن أي اندماج محتمل يعد قرارا خاصا تماما بجميع تحدياته وفرصه ومخاطره، لافتة إلى أن الحكومة الاتحادية لديها مصلحة في تقييم النتيجة لأن الحكومة الاتحادية تملك حصة نسبتها 15 بالمئة في "كومرتس بنك"، ولكنها أشارت إلى أن الحكومة لن تقوم بأي تصويت.

يشار إلى أن "دويتشه بنك" و"كومرتس بنك بدآ مباحثات استكشافية بشأن إتمام اندماج بينهما، وذلك بحسب ما أعلنه كلا البنكين أول أمس الأحد.