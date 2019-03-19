رئيس مجلس العموم البريطاني يرفض إعادة طرح خطة بريكست للتصويت بدون تعديل

أكّد رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، أمس الاثنين، أنه لا يحق لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إعادة طرح نفس مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" على البرلمان للتصويت عليها مرة أخرى إذا لم تحتوي على تعديلات.

وأضاف بيركو في كلمته خلال ترؤسه جلسة عادية للبرلمان، أنه لا يمكن القبول بإعادة الحكومة طرح نفس الوثيقة التي قدمتها رئيسة الوزراء على المجلس مرتين وتم رفضها للتصويت هذا الأسبوع بدون تغيير أو تعديل في بنودها.

يُذكر أن الحكومة سوف تطرح مسودة اتفاق "بريكست" على البرلمان للمرة الثالثة اليوم الثلاثاء أو الأربعاء للتصويت، وذلك على أمل أن تحصل على دعم غالبية النواب قبل مشاركة ماي في قمة القادة الأوروبيين الخميس المقبل، حيث من المقرر أن تطلب رسميًا تأجيل الخروج في حدود ثلاثة أشهر.