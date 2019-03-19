محكمة كمبودية تتهم رجلين يابانيين بقتل سائق سيارة أجرة

اتهمت محكمة كمبودية اليوم الثلاثاء، رجلين يابانيين بالقتل العمد وذلك في أعقاب مقتل سائق سيارة أجرة كمبودي في نهاية الأسبوع، حسبما أفاد ينج سرانج المتحدث باسم المحكمة.

وقال سرانج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن محكمة مقاطعة "سيم ريب" اتهمت إيشيدا ريمون وناكا كوكريوجي بمقتل سائق السيارة "هو تشان"/ 40 عامًا/.

ويواجه الرجلان، حال إدانتهما، عقوبة السجن مدى الحياة .

وأفادت صحيفة الخمير تايمز اليوم الثلاثاء ، بأنه بعد تعاقد الرجلين مع تشان لتوصيلهما أمس الأول الأحد، في حي بوك ، الذي يبعد مسافة نحو 30 كيلومتراً عن معبد أنجكور وات المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي ، تردد أن المشتبه بهما جزا عنقه بسكين وهربا في السيارة الأجرة الخاصة به ثم اصطدما بشاحنة قبل أن يتم توقيفهما.