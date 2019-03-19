مجهول يطعن شابا في ميدان شهير وسط العاصمة الألمانية

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء أن مجهولا طعن شابا بالقرب من ميدان الكسندر وسط العاصمة برلين.

وأوضحت الشرطة أن الجريمة وقعت في العاشرة من مساء أمس الاثنين عندما كان المجني عليه يسير على رصيف في طريق كارل ماركس، فقابله الجاني وطعنه بآلة حادة فأحدث به إصابات ثم لاذ بالفرار.

وقد تمكن المجني عليه من طلب النجدة بعد إصابته، ولما وصلت الشرطة كان قد فقد وعيه ثم لفظ أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث.

ولم يتم التعرف في البداية على هوية الجاني أو المجني عليه لكن الشرطة أوضحت هوية الأخير في الوقت الراهن لكنها رفضت الإفصاح عن التفاصيل لأن أهل المجني عليه لم يتم إخطارهم بعد بمقتله.

ولا يزال من غير الواضح بعد ما إذا كان الشاب ضحية عملية سطو ومن هو المسؤول عن هذه الجريمة، وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشرطة تفترض أن المجني عليه لا يعرف الجاني، لافتة إلى أن خلفيات الجريمة لا تزال مجهولة تماما.

وتولت لجنة من المحققين الجنائيين التحقيق في الواقعة.

يذكر أن طريق كارل ماركس يعود إلى عصور ألمانيا الشرقية السابقة وهو يربط بين ميدان الكسندر المركزي وحي فريدريشسهاين، وهو أحد الأحياء المفضلة للسائحين في برلين.