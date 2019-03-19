الإفراج بكفالة عن مسؤولة بالفيفا في قضية تشويه سمعة رئيسة وزراء بنجلاديش

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قال مسؤولون إن محكمة في دكا أمرت بالإفراج بكفالة عن عضوة بارزة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها بتهمة تشويه سمعة رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة.

وذكر محامي الدفاع لياقات حسين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن محفوظة اكتير كيرون، ممثلة بنجلاديش في مجلس الفيفا، غدا الأربعاء، حيث سمحت المحكمة بالإفراج عنها بكفالة.

وأضاف حسين أنها ستظل خارج السجن حتى يوم 2 أبريل بموجب حكم المحكمة.

ونقلت كيرون، وهي رئيسة فرع كرة القدم النسائية باتحاد بنجلاديش لكرة القدم، يوم السبت بعدما رفضت محكمة إطلاق سراحها بكفالة في قضية تشهير رفعها ضدها مسؤول محلي في كرة القدم.

واعتقلت كيرون في منزلها بمنطقة دانموندي بوسط دكا ومثلت أمام المحكمة في نفس اليوم بتهمة تشوية سمعة حسينة.

وأشار عبد الحسن شودري برنس من نادي محمدان الرياضي إلى برنامج عرض مؤخرا اتهمت فيه كيرون رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بانتهاج معايير مزدوجة مع رياضتي كرة القدم والكريكيت.

وقالت كيرون، التي انتخبت ممثلة للفيفا لكرة القدم الأسيوية في عام 2017 لقناة "71" التليفزيونية ببنجلاديش "إنها (حسينة) تكافئ الكريكيت للمنفعة الشخصية ولكن تتجاهل كرة القدم".

وتقدم المدع بالدعوى إلى المحكمة حيث أعرب عن اعتقاده أن التصريحات تسببت في إحراج للأمة ككل.