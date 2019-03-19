تحقيق في قضية فساد بكينيا يسلط الضوء على الصراع من أجل السلطة في البلاد

تسبب تحقيق بشأن مشاريع لإقامة سدود بقيمة 650 مليون دولار في كينيا، في الدفع بوزير الخزانة هنري روتيتش إلى خضم صراع من أجل السلطة، حيث طالب منتقدون باستقالته.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن التحقيق لا يهدد بعرقلة خطة الرئيس أوهورو كينياتا التي تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار والتي تهدف إلى توسيع البنية التحتية وتعزيز اقتصاد تلك الدولة التي تقع شرقي إفريقيا، فحسب، ولكنه أيضا يمثل تهديدا لوحدة "حزب اليوبيل" الحاكم.

وقد أدى السباق على خليفة كينياتا بعد انتهاء ولايته في عام 2022، إلى وضع حلفاء نائبه ويليام روتو في صدام مع معارضي ترشح الرئيس لولاية رئاسية أخرى.

ويقذف الدور الذي يقوم به روتيتش، البالغ من العمر 50 عاما، وهو خبير اقتصادي درس في جامعة هارفارد، الوزير في قلب القضية، إلا أن موقع المشاريع هو ما أثار عاصفة سياسية.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ كيبشومبا موركومين، إن الحزب الحاكم وخصومه من المعارضة يدفعون المحققين إلى التركيز على مشاريع في المنطقة التي يأتي منها روتو، حليف كينياتا، في محاولة لعرقلة طموحه السياسي.

ويضم المنافسون الذين يشير إليهم موركومين، رئيس الوزراء السابق رايلا أودينجا، الذي تصالح مع كينياتا في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها والتي جرت في العام الماضي. وقد تعهد الاثنان بمحاربة الفساد.

واتهم حلفاء روتو، أودينجا، باستغلال هذا التقارب من أجل تقويض صلاحيات نائب الرئيس، في الوقت الذي يقوم زرع بذور الانقسام داخل الحزب الحاكم.

من ناحية أخرى، يقول نيك تشيزمان، وهو أستاذ الديمقراطية بجامعة برمنجهام في المملكة المتحدة، إن جهود مكافحة الفساد ستظل مسيسة إلى حد كبير، حتى يتم الانتهاء من المعركة المتعلقة بخليفة كينياتا"، مضيفا أن "أعداء روتو سيوظفون مزاعم الفساد وسيلة لإضفاء الشرعية على جهودهم من أجل إنهاء طموحاته الرئاسية".

وستظهر الطريقة التي سيتم بها الانتهاء من التحقيق، مدى التزام كينياتا بالقضاء على الفساد، الذي وصفه في وقت سابق بأنه يمثل تهديدا للأمن القومي. يشار إلى أن كينيا تخسر ما يصل إلى ثلث ميزانيتها السنوية بسبب الفساد، بحسب تقديرات وكالات مكافحة الفساد التابعة للحكومة.

وأصدر المدعي العام أمرا في الثامن من مارس الجاري بتسريع وتيرة تحقيقات الكسب غير المشروع، الخاصة بستة مشاريع لإقامة سدود، وتعهد بعدم السماح لأي ملاحقات قضائية أن تتأثر بالسياسة.