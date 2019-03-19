روسيا تتهم المعارضة الصربية بإثارة العنف من خلال الاحتجاجات

قالت وزارة الشؤون الخارجية الروسية، أمس الاثنين، إنها تشعر بقلق بالغ بسبب ما وصفته بمحاولات بعض قوى المعارضة في صربيا إثارة أعمال عنف خلال احتجاجات شهدتها بلجراد في مطلع الأسبوع.

ونظم آلاف المحتجين المناهضين للحكومة مظاهرة أمام مقر إقامة الرئيس ألكسندر فوسيتش يوم الأحد للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم بزيادة حرية الإعلام وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذلك بعد يوم من اقتحامهم لفترة وجيزة مبنى التلفزيون الرسمي.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى ما وصفته برد الفعل ”المدروس والمتوازن“ على هذه الاحتجاجات من قبل السلطات في بلجراد وهي حليف وثيق لروسيا.

كان الرئيس الصربي قد قال من قبل إنه لن يرضخ لطلبات المعارضة ”حتى إذا نزل خمسة ملايين شخص إلى الشارع“، لكنه أشار إلى أنه مستعد لاختبار شعبية حزبه في انتخابات مبكرة.