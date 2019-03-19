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نيجيريا تدين عمليات طرد لاجئيها من الكاميرون

أبوجا - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 19 مارس 2019 - 11:27 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مارس 2019 - 11:27 ص

أدانت الحكومة النيجيرية عمليات طرد لاجئيها الذين اضطروا إلى اللجوء إلى الكاميرون بسبب تعرضهم لهجمات متواصلة من جماعة "بوكو حرام" المتطرفة.

واتهم ساديا فاروق المفوض النيجيرى لشئون اللاجئين والمهاجرين والمشردين داخليا حكومة الكاميرون بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اللاجئين والبروتوكول رقم 167 المتعلق بهذا الشأن.

وقال إن هذا البروتوكول يحظر على الدول الأعضاء طرد اللاجين تحت أي ظروف، لافتا إلى أن اللاجئين الذين طردوا كانوا من ولاية بورونو وفروا إلى بلدة "جورا" المجاورة في الكاميرون بسبب هجمات جماعة "بوكو حرام" خلال شهر يناير الماضي.

وأضاف أنه "من المؤسف أن تتجاهل حكومة الكاميرون النداء الذي وجهته لها السلطات النيجيرية بعدم مطاردة ضحايا هجمات جماعة "بوكو حرام"، موضحا أن المعلومات التي وردت إلينا تفيد بأن الحكومة الكاميرونية قامت بطرد المشردين الذين فروا إلى الكاميرون طلباً للأمان، وذلك يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتها بشأن حماية المشردين.

وأشار المفوض النيجيري لشئون اللاجئين والهجرة والمشردين داخليا إلى أن نيجيريا لن ترد على ذلك بطرد اللاجئين الكاميرونيين الذين يقيمون حاليا في أراضيها.

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