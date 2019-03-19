وزير: بريطانيا ستسعى لتأجيل الخروج قبيل قمة الاتحاد الأوروبي

قال كواسي كورتن وزير الدولة البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، إن بلاده ستطلب تأجيل الانسحاب قبيل قمة المجلس الأوروبي المقررة خلال أيام وإنها تتوقع أن يصل الاتحاد إلى قرار بهذا الصدد خلال هذا الاجتماع.

وصوت البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي لصالح ضرورة أن تسعي الحكومة لطلب تمديد المدى الزمني لمفاوضات الخروج بموجب المادة 50، مما يؤجل الانسحاب لما بعد الموعد المحدد في 29 مارس آذار الجاري.

وقال كورتن أمام البرلمان ”سندرس التقدم بطلب لأي تمديد قبل (اجتماع) المجلس الأوروبي المقرر في مارس. وتتوقع الحكومة أن يتخذ المجلس الأوروبي قرارا فيما إذا كان سيوافق على هذا الطلب، الذي تتقدم به المملكة المتحدة، خلال هذا الاجتماع“.

وأضاف ”بمجرد الموافقة على ذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي، سنتقدم بالتشريع المحلي اللازم لتعديل تعريف يوم الخروج (من الاتحاد)“، مشيرا إلى ضرورة تمرير هذا التشريع من البرلمان بمجلسيه الأعلى والأدنى.