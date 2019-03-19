دراسة: 81% من النمساويين يصفون أنفسهم بـ«السعداء»

ذكرت نتائج استبيان أجراه معهد أبحاث السوق النمساوي (أنتيجرال) أن معظم النمساويين سعداء ومتفائلون.

وأوضح المعهد الذي نشر نتائج دراسته اليوم /الثلاثاء/ أن 4 من أصل 5 نمساويين بنسبة 81% يصفون أنفسهم بأنهم محظوظون.

وقالت الدراسة إن 59% من عينة الاستبيان ذكرت أن معايير السعادة هي التمتع بالصحة والأسرة الناجحة والتفوق في العمل، مضيفة أنه بالنسبة إلى 46% من العينة كانت الأسرة هي أساس السعادة الشخصية و38% قالوا إن الشراكة في العمل سبب السعادة، فيما اعتبر 24% أن المنزل الجميل عامل رئيسي للسعادة، بينما سجل الفرح في الحياة (23%)، وتوافر ما يكفي من المال (19%)و التعليم (3%) والجمال أو المظهر الجيد (1%).

وأشار المعهد في دراسته إلى أن العينة التي جرى عليها الاستبيان عبر الإنترنت شملت 516 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عاما.

وأضاف أن قطاعا كبيرا من النمساويين متفائلون بشأن المستقبل حيث رأى 38% أنهم سيكونون أكثر سعادة خلال السنوات الخمس القادمة.

وخلصت الدراسة إلى أن الأسرة والبيئة الاجتماعية الموثوقة والمتناغمة هي مفتاح السعادة.