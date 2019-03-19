دراسة: أغلب الألمان يرون أن حكومة بلادهم ليس لديها خطة في سياسة اللجوء

أظهرت دراسة حديثة أن أكثر من ثلثي المواطنين الألمان يرون حكومة بلادهم بلا خطة فيما يتعلق بسياسة اللجوء.

وجاء في الدراسة التي تم إجراؤها بتكليف من مؤسسة "فريدريش-إبرت" المقربة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا أن 68 بالمئة من الألمان الذين شملتهم الدراسة أيدوا عبارة "الحكومة الاتحادية ليس لديها خطة لكيفية التعامل لاحقا مع اللاجئين الموجودين في ألمانيا".

وأظهرت الدراسة أيضا أن كثيرا من الألمان لا يعارضون بشكل عام الهجرة إلى بلادهم، حيث أعرب 53 بالمئة ممن شملتهم الدراسة ويحق لهم التصويت عن رأيهم في أنه يتعين على ألمانيا استقبال مزيد من المهاجرين المؤهلين مستقبلا.

وفي المقابل أعرب 13 بالمئة فقط عن تأييدهم لمزيد من هجرة الأشخاص الذين يأتون إلى ألمانيا لأسباب اقتصادية أو يهربون من الفقر في مواطنهم.

وأيد 35 بالمئة من الألمان زيادة استقبال لاجئي الحروب، فيما أوضح 38 بالمئة أنه يتعين على ألمانيا مواصلة استقبال لاجئي الحروب بالنهج الحالي.

وأوضح واحد من كل أربعة أشخاص شملتهم الدراسة أنهم يرغبون في أن تستقبل ألمانيا عددا أقل من الأشخاص القادمين من مناطق الحروب.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة شملت ثلاثة آلاف شخص يحق لهم التصويت على مستوى ألمانيا وتم إجراؤها هاتفيا في الفترة بين 15 نوفمبر و11 ديسمبر الماضيين.