تعرض شركة هيدرو النرويجية لإنتاج الألومنيوم لهجوم إلكتروني

قالت شركة هيدرو النرويجية لإنتاج الألومنيوم، اليوم الثلاثاء، إنها تعرضت "لهجوم إلكتروني كبير" أثر على معظم أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها.

وأضافت الشركة، في بيان أرسلته لبورصة أوسلو، أن الهجوم وقع صباح اليوم، متابعة أن الشركة "تعمل على احتواء وتحييد الهجوم". وأوضحت أن الإجراءات تشمل التحول للعمليات اليدوية حيث يمكن إغلاق بعض المصانع.

وقال المتحدث هالفور مولاند لشبكة "إن آر كيه" النرويجية، إنه لم يعرف بعد من وراء الهجوم، مضيفا أن الشركة تركز على ضمان سلامة موظفيها.

وقد تعذر الدخول للمواقع الإلكترونية للشركة.

وأفادت شبكة "إن آر كيه" بأن وكالة الأمن الوطني قالت إنها تواصلت مع الشركة، مضيفة أن فريقا يقوم حاليا بتقييم وضع الشركة.

ويشار إلى أن هيدرو لديها 35 ألف موظف في أنحاء العالم، وتمتد أعمالها في نحو 50 دولة. وتمتلك النرويج حصة تقدر بالثلث في الشركة.