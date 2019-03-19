وزير الدفاع الروسي: موسكو تسلم اليونسكو ملفات إعادة إعمار تدمر السورية خلال الأشهر المقبلة

أعلن وزير الدفاع الروسي ورئيس الجمعية الجغرافية الروسية سيرجي شويجو، أن موسكو ستسلم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) خلال الأشهر المقبلة، ملفات تخص عملية إعادة إعمار مدينة تدمر الأثرية السورية، بينها نموذج ثلاثي الأبعاد.

وقال شويجو - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - إنه حينما طالبت موسكو بإعادة إعمار تدمر بادرت حركات ليست علمية ولا ثقافية ولا جغرافية بالتدخل، ولكن عندما أعلنت روسيا الآن اتخاذ خطوات تجاه إعادة إعمار المدينة السورية لم تجد أيا من تلك الحركات التي كانت قد أبدت نيتها التدخل.

وأوضح شويجو أن الملفات تضم صورًا لتدمر التقطها أول مسافرين روس وصلوا إلى هناك عام 1872 ونموذجًا ثلاثي الأبعاد للمدينة، مشددًا على أن موسكو سترسل هذه الملفات لليونسكو قريبًا، ربما في غضون شهر أو اثنين، حتى تتمكن المنظمة من تقييم إجمالي حجم أعمال الترميم التي ستجرى هناك.

يذكر أن لجنة التراث العالمي في اليونسكو أكدت في وقت سابق ضرورة جمع التبرعات لإعادة إعمار موقع سوريا الثقافي، الذي يحظى بشهرة دولية، إذ دمر المسلحون الذين سيطروا على المدينة عددًا من الآثار هناك.

وكانت اليونسكو أدرجت تدمر على قائمتها لمواقع التراث الثقافي العالمية.