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اليابان تسعى لزيادة استثماراتها في الكاميرون

ياوندي - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 19 مارس 2019 - 11:55 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مارس 2019 - 11:55 ص

أكد السفير الياباني لدى الكاميرون، تسوتومو أوساوا، أن بلاده تسعى من أجل زيادة مشروعاتها الاستثمارية في الكاميرون.

وقال السفير الياباني إنه يسعى إلى جذب مستثمرين يابانيين إلى الكاميرون، ويعتزم أيضا استقدام المزيد من المواطنين اليابانيين للإقامة فيها، مضيفا: "عملت في دول كثيرة مثل الصين وكوريا والنمسا وسويسرا والولايات المتحدة، وكان الفارق الكبير هو أن لدينا الكثير من اليابانيين والشركات في هذه الدول بالمقارنة بالوضع فى الكاميرون، حيث يبلغ عدد اليابانيين فيها حوالي 100 ياباني فقط، كما أن الاستثمارات اليابانية فيها ضئيلة للغاية، وآمل في زيادة عدد اليابانيين الذين يقيمون في هذه الدولة، بالإضافة إلى جذب مستثمرين من اليابان لإقامة مشروعات في الكاميرون".

وأشار إلى تقديم مساعدات اقتصادية متنوعة في الكاميرون، في مجالات مثل الزراعة والصحة العامة والتعليم وصناعة الصيد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتركز المساعدات الاقتصادية على التنمية على المدى الطويل.

وأشار السفير الياباني إلى أن بلاده لديها الكثير من الخبرة التكنولوجيا، وأنه يود دعوة بعض الشركات اليابانية لاستكشاف فرص الاستثمار في الكاميرون.

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