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في كلمة أذيعت بالتلفزيون الرسمي للبلاد، أعلن الرئيس الكازاخستاني، نور سلطان نزارباييف، البالغ من العمر 78 عاما، استقالته دون مقدمات، اليوم الثلاثاء، بعدما قضى نحو 3 عقود على كرسي الرئاسة، فقال: "لقد اتخذت قرار إنهاء فترة حكمي كرئيس"

وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس مجلس الشيوخ سيشغل منصب الرئيس بشكل مؤقت، إلى حين انتخاب رئيس جديد.

وفي إطار ذلك، تستعرض «الشروق»، أهم المعلومات عن الرئيس الكازاخستاني.

- ولد نور سلطان نزارباييف في 6 يوليو 1940.

-ولد في مدينة أوشكونير بمقاطعة أوبليس ألماتي في كازاخستان.

- كان والده عاملا فقيرا يعمل لصالح عائلة ثرية محلية.

-التحق بمدرسة داخلية في كاسكيلان، وبدأ بتعلم الروسية، ولكنه تركها.

- انضم نزارباييف إلى الحزب الشيوعي بكازاخستان، في عام 1962.

-وبعد ذلك، بدأ الدراسة في معهد البوليتكنيك في قراغندي.

- أصبح سكرتيرا للجنة الحزب الشيوعي في كومبينات المعروفة بالصناعات المعدنية بقراغندي، عام 1972.

- وفي عام 1984، أصبح نزارباييف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان.

-في 2007، أجرى البرلمان تعديلا دستوريا يسمح له بالترشح عدة مرات.

-استمر نزارباييف بالحكم لمدة ثلاثون عاما، على مدار خمس ولايات.

-في عهده، انتقلت العاصمة من ألماتي إلى أستانا.

-منح لقب «زعيم الأمة» من قبل مجلس النواب، في 12 مايو 2010.

-حصل على العديد من الجوائز التقديرية، والأوسمة، البالغ عددها نحو ال50.

-حصل على الجائرة الوطنية لرجل العام، في عام 2012.

-نال وسام الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة لموسكو.

-نال ميدالية ذكرى مرور 300 عام، على تأسيس سانت بطرسبرج.

-حصل على قلادة رهبانية إيزابيلا الكاثوليكية، في عام 2017.

-يسعى نزارباييف لجذب الأجانب الراغبين في إقامة علاقات اقتصادية مع كازاخستان.

-ومنذ توليه الحكم، يشارك نزارباييف في المؤتمرات الرئيسية والمنتديات العالمية.

-بدأ نزارباييف سلسلة من المنتديات تهتم بالمجتمع الدولي.

-ولدى نزارباييف، ثلاث بنات، وثمانية أحفاد، واثنين من أبناء الأحفاد.