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بوتين يوقع قانونا يحظر بث أخبار كاذبة وإهانة الدولة الروسية على الإنترنت

موسكو (رويترز)
نشر فى : الثلاثاء 19 مارس 2019 - 5:27 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مارس 2019 - 5:27 ص

صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يفرض غرامات على الروس الذين ينشرون ما تصفه السلطات بأنباء كاذبة أو يظهرون ”استخفافا صارخا“ بالدولة على الانترنت وذلك حسبما أظهرت صفحة إلكترونية رسمية للمعلومات القانونية يوم الاثنين.

وحذر منتقدون من أن هذا القانون قد يوفر آلية لفرض الدولة رقابة، لكن نوابا يقولون إن الإجراءات الجديدة ضرورية لمكافحة التقارير الإخبارية الكاذبة والتعليقات المسيئة على الانترنت.

ويسمح القانون للسلطات بحجب المواقع الإلكترونية إذا تقاعست عن الالتزام بطلبات حذف المعلومات التي ترى الدولة أنها تتضمن وقائع غير صحيحة.


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