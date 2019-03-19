دبلوماسي روسي: الاتحاد الأوروبي يشعر بخيبة الأمل لفشل محادثات السفر بدون تأشيرة مع موسكو

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، إن الكثيرين في الاتحاد الأوروبي يشعرون بخيبة الأمل إزاء حقيقة فشل المحادثات التي تخص السفر بدون تأشيرة مع روسيا.

وأضاف جروشكو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء، أن موسكو مستعدة للذهاب إلى حد رفع القيود عن تأشيرات السفر وتسهيل شروط الحصول على تأشيرة كما يفعل الاتحاد الأوروبي.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن أحد الأخطاء الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي هي أن التكتل كان قلقًا في وقت ما من طرح روسيا مسألة السفر بدون تأشيرة.

وأكد جروشكو أن الكثيرين في أوروبا يشعرون بالندم إزاء فشل تلك المحادثات لأنها كانت يمكن أن تحدث انفراجه حقيقية، ما كان سيحسن العلاقات بين روسيا والتكتل الأوروبي.

ولفت إلى أن روسيا تعمل على إجراء بعض المشاريع والتي ستسهل شروط الحصول على تأشيرة عند زيارة بعض المناطق في روسيا.

يذكر أن روسيا والاتحاد الأوروبي أعلنا خططًا لطرح السفر بدون تأشيرة خلال قمة عقدت في مايو عام 2005، وتم التوقيع على تسهيل شروط الحصول على تأشيرة في 2006.

وعلق الاتحاد الأوروبي المفاوضات في هذا الشأن في 2014 كجزء من الجولة الأولى للتدابير التقييدية التي تم فرضها على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.