احتجاز أكثر من 100 رواندي بطريقة غير مشروعة في أوغندا

أكدت الحكومة الرواندية أن أكثر من 100 رواندي محتجزون بطريقة غير مشروعة في أوغندا، وأنه لم يتم السماح لهم بالاتصال بأي محامين، بالإضافة إلى حرمانهم من الحصول على خدمات قنصلية.

وقال وزير الشئون الخارجية الرواندي الدكتور ريتشارد سيزيبيرا، إنه تم ترحيل أكثر من 980 روانديا من أوغندا خلال العامين الماضيين، في الوقت الذي تم فيه اعتقال 190 آخرين.

وأضاف أنه مازال يتم اعتقال روانديين ومضايقتهم بطريقة متزايدة في سجون أوغندية، وهذا يشكل انتهاكا للالتزامات الدولية، وأن المباحثات التي أجريناها فيما يتعلق بهذا الشأن خلال العامين الماضيين لم تسفر عن أي نتيجة.

وأكد أن رواندا لا تتدخل في الشئون الداخلية لأوغندا، ولكن إذا اعتقلت أحدا من مواطنينا، فإنه يتعين أن يكون ذلك من خلال إجراءات تتماشى مع الالتزامات الدولية، ويتعين إبلاغ السفارة فورا بأسباب الاعتقال، لأن هذا هو الأسلوب المتبع بين الدول فيما يتعلق بهذا الشأن.

وقال إن هناك إجراءات يتم اتباعها فى حالة ترحيل أي فرد، ونحن نطلب منهم اتباع هذه الاجراءات، مضيفا: "في إطار مسئولية الحكومة عن حماية مواطنيها، فإنها نصحت المواطنين الروانديين بعدم السفر إلى أوغندا حتى تتم تسوية هذه المسألة".

وطمأن وزير الشئون الخارجية الرواندي الأوغنديين والأفارقة الآخرين بأنهم سيكونون موضع ترحيب في رواندا، وأنه ستتاح لهم حرية التنقل بأمان.