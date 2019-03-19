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وافق البرلمان السويسري، مساء اليوم الثلاثاء، على السماح بإعادة ترحيل المتطرفين إلى بلادهم، وذلك وفقًا لما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.