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عاجل..البرلمان السويسري يوافق على السماح بإعادة ترحيل المتطرفين إلى بلادهم

إيفون مدحت
نشر فى : الثلاثاء 19 مارس 2019 - 8:04 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مارس 2019 - 8:04 م

وافق البرلمان السويسري، مساء اليوم الثلاثاء، على السماح بإعادة ترحيل المتطرفين إلى بلادهم، وذلك وفقًا لما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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