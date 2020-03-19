مرفأ طرابلس في لبنان يعلن مجموعة من الإجراءات الوقائية بسبب «كورونا»

أعلن مدير مرفأ طرابلس في لبنان الدكتور أحمد تامر، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية؛ لضمان سلامة الموظفين والعمال والعناصر الأمنية والجمركية داخل المرفأ، في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

ونقلًا عن وكالة الأنباء اللبنانية، تمثلت الإجراءات في فحص عناصر الأمن العام كل الداخلين الى المرفأ وعدم السماح لأحد بالدخول إلا بالكمامة والقفازات، وعدم السماح بأي تجمع لبضعة أشخاص، وطرد كل مخالف للتعليمات الموضوعة للصحة العامة، وعدم السماح لأي بحري بالنزول إلى أرض المرفأ، ومنع التجول في المرفأ لأي شخص من دون ارتداء الكمامات والقفازات تحت طائلة المسؤولية.

ولفت مدير المرفأ إلى وضع تعليمات معينة لتسلم المعاملات وتعقيمها، وإرشادات لجميع العاملين وسائقي الآليات والشاحنات ومسؤولي النظافة، والتعقيم الدائم للمباني والمكاتب، وتوزيع المعقمات اليدوية والمخصصة للأسطح على جميع المكاتب والإدارات في المرفأ.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 9 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 228 ألف إصابة.