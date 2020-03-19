بولندا: تعليق العمل بمختبر رئيسي لكورونا بعد إصابة عالم بالفيروس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

(د ب أ)

جرى اليوم الأربعاء إغلاق أكبر مختبر لفحص عينات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)في بولندا بعد إصابة أحد العلماء العاملين بالفيروس.

وقال معمل "ان آي زد بي-بي زد اتش" في العاصمة البولندية وارسو، إن العالم المصاب لم يكن من المشاركين في عملية التشخيص وإن حالته مستقرة. وجرى وضع الأشخاص الذين خالطوه قيد الحجر الصحي.

وأوضحت وزارة الصحة البولندية أن تعليق عمل المختبر لن يبطئ من سير عملية التشخيص، حيث إن المختبرات الأخرى لديها قدرات إضافية لإجراء الفحوص، وبينها ثلاثة في وارسو.

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بولندا إلى 287 حالة، توفى منها خمسة.

وجرى حتى صباح اليوم الأحد فحص عشرة آلاف عينة للكشف عن فيروس كورونا.