 أبو ظبي توقف الخدمات السياحية البحرية والبرية والمطاعم العائمة - بوابة الشروق
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أبو ظبي توقف الخدمات السياحية البحرية والبرية والمطاعم العائمة

أ ش أ
نشر فى : الخميس 19 مارس 2020 - 6:52 م | آخر تحديث : الخميس 19 مارس 2020 - 6:52 م

وجهت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، جميع الشركات السياحية الداخلية والمطاعم العائمة بإيقاف جميع الخدمات الصحراوية والبحرية، بما في ذلك المخيمات البرية (سفاري) والرحلات السياحية البحرية والمطاعم العائمة وجميع الفعاليات المصاحبة لها بشكل مؤقت وذلك تماشيا مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الدائرة أوضحت أنه "حرصا على السلامة العامة وصحة المقيمين والزوار والعاملين على هذه المرافق، سيتم تطبيق القرار بشكل فوري وحتى إشعار آخر، على أن يتم تفتيش هذه المنشآت السياحية وجميع مرافقها من قبل مفتشي دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، علما أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة".

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