 الخارجية الأمريكية: تعليق خدمات استخراج التأشيرات في معظم الدول بسبب انتشار فيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الأمريكية: تعليق خدمات استخراج التأشيرات في معظم الدول بسبب انتشار فيروس كورونا

هدى أمين
نشر فى : الخميس 19 مارس 2020 - 12:07 ص | آخر تحديث : الخميس 19 مارس 2020 - 12:07 ص

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق خدمات منح التأشيرات في معظم الدول بسبب انتشار فيروس كورونا، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم» نقلا عن وكالة رويترز، في خبر عاجل، مساء اليوم الأربعاء.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية أن السفارات والقنصليات الأمريكية ستلغي جميع المقابلات المتعلقة بتأشيرات الهجرة وغيرها اعتبارًا من 18 مارس.

وأضافت أن البعثات الدبلوماسية الأمريكية ستواصل تقديم الخدمات الاستثنائية الخاصة بالتأشيرات قدر الإمكان، كما ستبقى متاحة الخدمات المقدمة للمواطنين الأمريكيين في الخارج.

وأشارت إلى أن السفارات والقنصليات ستستأنف تقديم الخدمات الخاصة بالتأشيرات كالمعتاد فور تسنّي ذلك، دون أن تحدد أي موعد لعودة الخدمات.


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