مدريد تحول فندقين إلى مستشفيين لحجر مصابي كورونا

حولت حكومة مدريد الإقليمية فندقين إلى مستشفيين لمنع الازدحام الشديد في المستشفيات، حسبما نقلت صحيفة "إل كونفيدينسيال" عن السلطات الصحية الإقليمية.

ومن المقرر أن يتم تحويل فندق "إيري جران أوتل كولون" إلى مستشفى اليوم الخميس، وستصبح قاعة الحفلات والاجتماعات بفندق "ماريوت" متاحة اعتبارا من غد الجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وذكر اتحاد فنادق مدريد أن هناك 38 فندقا آخر في المنطقة بها ما يصل إلى 9000 سرير متاحة لتحويلها إلى مستشفيات.

وسيعمل في هذه المستشفيات 4400 من خريجي كليات الطب الذين لم يسبق لهم الخضوع للاختبار الرسمي الذي يتيح لهم ممارسة مهنة الطب رسميا.

ومن المقرر أن تستضيف الفنادق، التي تتحول إلى مستشفيات، المرضى الذين يعانون من أعراض معتدلة بسبب فيروس كورونا.

وارتفع عدد حالات الإصابة بالعدوى في عموم البلاد بنسبة 25% ليصل إلى أكثر من 17 ألف حالة، منها نحو 6700 حالة في مدريد، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالعدوى 767 حالة وفاة.