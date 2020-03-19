كوبا تسجل أول حالة وفاة بكورونا وارتفاع الإصابات إلى 10

(د ب أ)

أكدت وزارة الصحة الكوبية تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في البلاد، اليوم الأربعاء، قائلة إن مواطنا إيطاليا /61 عاما/ توفي في وحدة العناية المركزة في إحدى مستشفيات هافانا.

وتم تأكيد ثلاث حالات إصابة جديدة بالفيروس في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، ليرتفع إجمالي عدد مرضى الفيروس في الدولة الشيوعية إلى 10 حالات.

وترفع الأنباء الواردة من كوبا إجمالي عدد الوفيات في أمريكا اللاتينية إلى تسعة. والدول الأخرى بالقارة التي تم تسجيل حالات وفيات فيها هي الأرجنتين والإكوادور والبرازيل وبنما وجواتيمالا وجمهورية الدومينيكيان. أبلغت جزر كايمان وجيانا ومارتينيك - التي لا تعتبر جزءا من أمريكا اللاتينية - عن حالة وفاة واحدة في كل منها.

ومع انتشار فيروس كورونا إلى جميع دول أمريكا اللاتينية باستثناء ثلاث دول، طبق العديد من الحكومات تدابير استثنائية للحد من انتشاره.

كما اتخذت الإكوادور وبيرو - اللتان تم تسجيل 155 و 145 حالة مؤكدة بهما على التوالي - تدابير احترازية ايضا .

وتم فرض حظر التجول في الإكوادور لمنع موطنيها من مغادرة منازلهم بين الساعة 9 مساء و 5 صباحا، وتم نشر أفراد من القوات المسلحة لتطبيق الحظر. وقد يتعرض الأشخاص الذين يخرقون الحظر للاعتقال.