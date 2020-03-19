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وزير الصحة الكويتي: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 18 حالة

أ ش أ:
نشر فى : الخميس 19 مارس 2020 - 9:47 ص | آخر تحديث : الخميس 19 مارس 2020 - 9:47 ص

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18 حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح – في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس، وتعود لمواطنتين كويتيتين، ومقيمة إيرانية.
وأضاف أنه سيتم نقل الحالات الثلاث إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت.

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