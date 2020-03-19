مدينة سيوة تطلق حزمة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

أحمد سباق

قال اللواء وقائي الحصيني، رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تم تكثيف أعمال الرش الضبابي، ومكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأمراض، بنطاق المدينة.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية، التي تجريها الدولة للوقاية من فيروس كورونا ( كوفيد -19)، والتي تستمر لمدة 15 يومًا، حيث تم الرش الضبابي لمناطق (السوق - تابة الكبيرة- تابة المدرسة).

وأشار إلى أنه سيتم استكمال باقي المناطق بسيوة حسب الخطة التي تم إعدادها خلال الفترة الحالية، وذلك بالتنسيق بين مركز ومدينة سيوة، والإدارة الصحية والطب الوقائي بالمدينة.

كما تم رش وتطهير كل من (قسم شرطة سيوة - بيت ثقافة سيوة - مركز توثيق التراث - البيت السيوي - مكتب تنشيط السياحة - الإدارة البيطرية - إدارة التضامن الاجتماعي، موقف نقل الركاب الداخلي وموقف أتوبيس غرب الدلتا ودورات المياه العمومية ،داخل مركز ومدينة سيوة)، ضمن خطة تطهير المباني والمنشآت الحكومية، بالإضافة إلى أنه جارٍ إعداد خطة لتطهير باقي المقار، والمنشآت الحكومية لجميع الإدارات التنفيذية بالمركز.

كما تم شن حملة ليلية لمنع استخدام الشيشة بالمقاهي بميدان السوق، وشارع أنور السادات والبطوخي، بمدينة سيوة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنعًا لانتشار الأمراض بين أفراد المجتمع.

كما تم توزيع المنشورات التوعوية عن فيروس كورونا المستجد، وكيفية الوقاية منه لجميع الإدارات التنفيذية بمركز ومدينة سيوة.