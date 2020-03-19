بريطانيا تسحب جزءًا من قواتها في العراق بسبب كورونا



أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الخميس أنّ بلاده تقوم بسحب جزء من قواتها العاملة ضمن بعثة تدريب في العراق على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأوضح والاس - وفقا لقناة (سكاي نيوز) البريطانية- "أنّ القوات المعنية يتم سحبها بسبب تراجع وتيرة التدريبات في الأشهر الأخيرة، فضلا عن تعليق برنامج التحالف الدولي لـ60 يوما كإجراء وقائي إثر تفشي الوباء".



كانت بريطانيا قد أعلنت أنها ستتيح ضمانات قروض قيمتها 330 مليار جنيه إسترليني (399 مليار دولار)، بما يعادل 15% من ناتجها المحلي الإجمالي، إلى جانب إجراءات أخرى لمساعدة الشركات المتضررة، في تكثيف لمساعي مكافحة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا.