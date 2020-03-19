حماية المستهلك: ضبط وكر كبير لتجميع وتصنيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقليوبية

شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية موسعة بمحافظة القليوبية، أسفرت عن ضبط وكر كبير يقوم بتجميع وتصنيع مستلزمات طبية "مطهرات - كحوليات" مجهولة المصدر باستخدام مواد خام وتصنيع لمستلزمات طبيه يتم توريدها لمنشآت طبية، كما تم ضبط العديد من أختام تحمل أسماء مستشفيات ومنشآت طبية لإيهام أجهزة الرقابة بان هذه المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضح الدكتور راضي عبد المعطى رئيس الجهاز في بيان له أنه ورد معلومات لادارة التحريات بالجهاز حيث تم إجراء محاولة لشراء كميات من المستلزمات الطبية من خلال صفحة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك " لتحديد مكان تواجد الوكر، وتبين أنه مكتب توريدات بدون ترخيص.

وأضاف "أكدت المعلومات أن الوكر بمنطقة قليوب، وتمت مداهمة المكان من خلال رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز وأسفرت عن ضبط 48 جركن كحول سعة الواحد ٢٠ لترا لكل جركن و 20 كرتونة سترليوم داخل كل كرتونة 12عبوة، و 12كرتونة قسطرة تايلاندى الصنع ٣ مم كل كرتونة بها 10 قطع، و 85 عبوة سترليوم صغيرة سعه الواحدة ١٠٠ مم و55 ختم خشبى باسماء صيدليات وعيادات و55 ختم بلاستيك اليكترونى باسماء صيدليات وعيادات طبية".

وأضاف عبد المعطي تم ضبط دفاتر محظور تداولها خارج المنظومة الطبية لشركات طبية مختلفة، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وإحالة جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وأكد عبد المعطي أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم ،في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك بالمواطنين الابلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أية معلومات بشأنها، مؤكدا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متواز مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رسالة للتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والإمتناع عن أى ممارسات سلبية تضر المستهلك، مؤكدا أن القانون سيطبق على كافة المخالفين.

وأضاف أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو رقم الواتسآب ( خدمة المواطن رقيب) 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.