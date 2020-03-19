التنمية المحلية: حصر الخسائر في القرى والمحافظات الناتجة عن السيول

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن القيادة السياسية أصدرت توجيهات بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية، الزراعة والري، الإسكان والمجتمعات العمرانية، وهيئات النقل والطرق والكباري، لحصر الخسائر الناتجة عن سقوط السيول في الأيام الماضية.

وأكد "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم حصر الخسائر سواء أراضي زراعية أو جسور أو طرق تضررت بسبب السيول، كذلك حصر المنازل المنهارة التي تحتاج للإصلاح في قرى ونجوع محافظات مصر.

وأشار إلى أن الدولة تدخلت سريعًا وقت الحدث وأمرت بإيواء جميع المتضررين من سقوط الأمطار في مراكز الإيواء في مختلف المحافظات بالتنسيق مع وزاراتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والمحافظات، لافتًا إلى أن الوزير اللواء محمود شعراوي، يتابع بشكل لحظي حصر الأضرار للاطمئنان على الأهالي الذين تأثروا بشكل كبير نتيجة لسقوط الأمطار والسيول.