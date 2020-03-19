بلومبرج: ترامب يوقع على مشروع القانون الثاني الخاص بمكافحة كورونا

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(د ب أ)
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون الثاني الخاص بمكافحة فيروس كورونا ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.