 بلومبرج: ترامب يوقع على مشروع القانون الثاني الخاص بمكافحة كورونا - بوابة الشروق
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بلومبرج: ترامب يوقع على مشروع القانون الثاني الخاص بمكافحة كورونا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

نشر فى : الخميس 19 مارس 2020 - 3:13 ص | آخر تحديث : الخميس 19 مارس 2020 - 3:13 ص

(د ب أ)

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون الثاني الخاص بمكافحة فيروس كورونا ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.


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