«المجتمعات العمرانية» تعلق جلسات المزادات والقرعات العلنية بسبب كورونا



أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، تعليق جلسات المزادات والقرعات العلنية بجميع المدن الجديدة- والسابق الإعلان عنها- للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى الإعلان لاحقا عن التوقيتات الجديدة.



وأكد هلال أن ذلك يأتي حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم؛ ضمن حزمة الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وفي سياق آخر، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعاً مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لمتابعة مخططات تطوير أراضي الساحل الشمالي، وذلك بحضور رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وقيادات الوزارة، والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.



وأكد الدكتور عاصم الجزار أن الوزارة تعمل حاليا، وبالتعاون مع الجهات المختلفة، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي، والاستخدام الأمثل لجميع الموارد المتاحة، بما يتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التى تشهدها الدولة المصرية في مختلف محافظات الجمهورية.



وعلى جانب آخر، أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولة تفقدية، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك عقب تولى الأخير رئاسة جهاز مدينة القاهرة الجديدة منذ بضعة أيام.



وتفقد المهندس جمال طلعت، والمهندس أمين غنيم، أعمال تطوير محوري التسعين الجنوبي والشمالي، بجانب الأحياء (الأول والثانى والثالث وحي النرجس "عمارات وفيلات")، ومحور جمال عبدالناصر.



كما تابعا خلال جولتهما، الأعمال الجارية لإصلاح خط مياه الصرف المعالجة قطر (800مم) بمحور التسعين الجنوبي أمام الجامعة الأمريكية، وأعمال تسليك وتنظيف خطوط الصرف الصحي من آثار رواسب مياه الأمطار الأخيرة بشوارع المدينة.



ومر المهندس أمين غنيم على طريق العين السخنة القديم والذي يتم العمل على تطويره ورفع كفاءته حاليا من قبل الهيئـة الهندسية طبقا للبروتوكول المبرم مع جهاز المدينة.



واختتم المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، جولاته بتفقد مشروعي ( جنة - سكن مصر) بالتجمع الثالث، مصدرا تكليفاته للمهندسين والشركات العاملة بالمشروعات المختلفة بضرور العمل على سرعة إنجاز وإنهاء الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتفق عليها، مع مراعاة جودة الأعمال والأصول والاشتراطات الفنية المتعارف عليها.



كما عقد غنيم اجتماعات مكثفة مع نواب ومعاوني رئيس الجهاز ومديري العموم والإدارات المختلفة بالجهاز لوضع الخطوط العريضة لأسلوب ومقتضيات العمل في الفترة المقبلة، وتأكيـد أهمية تنفيذها في تلك المرحلة.