ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الجزائر إلى 90 والمشتبه بإصابتهم إلى 400

قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الصحة والسكان في الجزائر، إن عدد المصابين بوباء كورونا المستجد( كوفيد-19) ارتفع إلى 90 حالة مؤكدة بينها 8 وفيات.

وكانت مصادر طبية رسمية أعلنت عن تسجيل حالة وفاة جديدة بولاية المدية، ليرتفع عدد المتوفين بالوباء إلى تسعة أشخاص.

وكشف جمال فورار، مدير الوقاية والصحة العمومية بوزارة الصحة في تصريح للتلفزيون الرسمي اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة سجلت بـ17 ولاية منها تسع ولايات سجلت بها حالة واحدة.

وذكر أن أكبر عدد للإصابات المؤكدة سجل بولايتي الجزائر العاصمة والبليدة، مشيرا إلى أن أغلب المصابين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و49 عاما، و14 حالة تخص أشخاصا تصل أعمارهم إلى 60 عاما فما فوق.

وأوضح أن 49 من المصابين من الرجال مقابل 41 من النساء، وأن مجموع الحالات المسجلة عادوا من الخارج أو خالطوا عائدين من الخارج.

وذكر فورار أن عدد الحالات المشتبه بها يصل إلى 400، وأن معهد باستور للتحاليل المخبرية (الحكومي) فحص ما بين 1200 و1300 عينة.