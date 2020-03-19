منظمة الأمن والتعاون الأوروبي: الرعاية الصحية والمعلومات الدقيقة ضرورتان لمحاربة كورونا

أعربت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي -اليوم الخميس- عن تأييدها لجهود الحكومات حول العالم لوضع وتنفيذ استراتيجيات لحماية صحة وحياة الإنسان، موضحة أن الحق في الحياة الأساسي وغير القابل للانتقاص والحكومات ملزمة بضمان حمايته.



وقالت المنظمة الأوروبية - من مقرها في فيينا - إن صحة الإنسان لا تعتمد فقط على الرعاية الصحية بل تعتمد على الوصول إلى معلومات دقيقة حول طبيعة التهديدات ووسائل حماية الذات.



وشدد البيان على ضرورة أن تقدم الحكومات معلومات صادقة حول طبيعة التهديد الذي يشكله فيروس كورونا، موضحة أن الحكومات في كل مكان ملزمة بموجب قانون حقوق الإنسان بتوفير معلومات موثوقة في أشكال يسهل الوصول إليها للجميع.



وذكر البيان، أن الحق في الوصول إلى المعلومات يعني أن الحكومات يجب أن تبذل جهودا استثنائية لحماية عمل الصحفيين، مضيفا أن الصحافة تؤدي وظيفة حاسمة في لحظة الطوارئ الصحية العامة لا سيما عندما تهدف إلى إعلام الجمهور بالمعلومات الهامة ومراقبة الإجراءات الحكومية.



ونوه إلى القلق من أن المعلومات الخاطئة حول الوباء يمكن أن تؤدي إلى مخاوف صحية وإلى نشر الذعر والاضطراب، موضحا أنه من الضروري أن تعالج الحكومات وشركات الإنترنت التضليل في المقام الأول من خلال تقديم معلومات موثوقة.