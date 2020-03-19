الإمارات تساهم في إجلاء 80 من رعايا كوريا الجنوبية من إيران

قامت دولة الإمارات -اليوم الخميس- بإجلاء 80 مواطنا من رعايا كوريا الجنوبية من إيران بما فيهم 6 أفراد من عائلاتهم الذين يحملون الجنسية الإيرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام " أن هذه المبادرة الإنسانية جاءت بناءً على طلب من حكومة كوريا الجنوبية، وفي إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد، وللمساعدة في عودة من تقطعت بهم السبل إلى بلادهم في ظل ما تشهده كثير من الدول من إجراءات كتعليق لرحلات الطيران للحد من انتشاره.

وكان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالا هاتفيا من "مون جاي إن" رئيس كوريا الجنوبية، تناولا خلاله العلاقات الاستراتيجية الخاصة بين البلدين مؤكدا على استعداد دولة الإمارات لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجمهورية في مواجهة فيروس كوفيد-19.

وعلى ذات الصعيد، تلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-هوا، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية ومناقشة الجهود المبذولة لمكافحة فيروس.