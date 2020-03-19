هدى أمين

قال رجائي عطية، الفائز بمنصب نقيب المحامين، إن القانون حسم مسألة الحصول على عضوية نقابة المحامين، مشترطًا الحصول على الثانوية العامة وإيجازة «الحقوق» من كلية الحقوق.

وأشار أثناء حواره مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «OnE»، مساء أمس الأربعاء، إلى أن النيابة العامة ومجلس الدولة والقضاء يرفضون تعيين خريجي التعليم المفتوح، مضيفًا «وهو ما يثير تساؤلات عن مدى جدية التعليم المفتوح».

وأوضح أنه لم يشكك أحد في خريج «الانتساب» بالكليات النظرية، بما فيها خريجي الحقوق، لأنه يمتحن ذات الامتحان الذي يمتحنه الطالب المنتظم، مضيفًا أن بناء على ذلك لم تنشأ أي تفرقة بينهما في التعيين.

وتابع أن «هناك نقاط مبهمة علينا أن نتقصاها؛ لماذا لم يسري على التعليم المفتوح ما يسري على الانتساب؟»، مؤكدًا أنه سيتناول ذلك الأمر بالبحث ودراسة الحالة عن أحوال خريحي التعليم المفتوح، بالتعاون مع مجلس النقابة، والجمعية العمومية «إذا لزم الأمر».

واستطرد: «أحد أولوياتي أن أُعيد الرونق إلى المحاماة».

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، برئاسة المستشار أحمد أبو دقة، قد أعلنت، صباح أمس الأربعاء عن فوز الفقية والمحامي رجائي عطية، بمقعد النقيب العام للمحامين بعد حصوله على 35 ألفا و656 صوتا، مقابل 26 ألفا و5 أصوات للنقيب السابق سامح عاشور.

https://youtu.be/UYDZjTgjPcU