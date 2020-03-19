 تونس تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الخميس 19 مارس 2020 1:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تونس تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

نور رشوان
نشر فى : الخميس 19 مارس 2020 - 1:07 م | آخر تحديث : الخميس 19 مارس 2020 - 1:08 م

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الخميس، عن تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت حسبما ذكرته وكالة الأنباء التونسية، أن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد ارتفع إلى 38 حالة إصابة مؤكدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك