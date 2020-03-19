تونس تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الخميس، عن تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأضافت حسبما ذكرته وكالة الأنباء التونسية، أن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد ارتفع إلى 38 حالة إصابة مؤكدة.