جامعة المنيا تواصل إجراءات تعقيم منشآتها لمجابهة فيروس كورونا





تواصل جامعة المنيا، تكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لمنشآتها الجامعية، ضمن خطتها لتعقيم الجامعة بالكامل، لمجابهة خطر فيروس كورونا، والتأكد من تنفيذ جميع وسائل الأمان، التى تضمن عدم نقل العدوى، بما يحقق ضمان السلامة والحماية للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور باسم عبدالحكيم أمين عام الجامعة، أن الجامعة بشكل دوري توزع حصص شهرية لجميع المكاتب الإدارية تشمل أدوات نظافة ومطهرات، طبقًا للمساحة الكلية للمباني وعدد العاملين بها، إلى جانب التعاون مع شركات النظافة للقيام بأعمال التطهير والتعقيم والنظافة المستمرة بالمنشآت الجامعية.