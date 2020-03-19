 البرازيل تقرر إغلاق حدودها البرية مع سبعة من جيرانها في أمريكا الجنوبية - بوابة الشروق
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البرازيل تقرر إغلاق حدودها البرية مع سبعة من جيرانها في أمريكا الجنوبية

د ب أ
نشر فى : الخميس 19 مارس 2020 - 10:56 م | آخر تحديث : الخميس 19 مارس 2020 - 10:56 م

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، إن الحكومة البرازيلية أمرت بإغلاق الحدود مع سبع دول مجاورة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال بولسونارو إن الحكومة "نشرت مرسوما بإغلاق حدود البرازيل مع الدول المجاورة لها في أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، بوليفيا، كولومبيا، جويانا، جويانا الفرنسية، بيرو وباراجواي".

وكان قد صدر قرارا بالفعل بإغلاق حدود البرازيل مع فنزويلا في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أشار المسؤولون البرازيليون إلى مخاطر العدوى ونظام الصحة العامة المتوتر في ذلك البلد.

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