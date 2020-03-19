موريشيوس تسجل أول حالات إصابة بفيروس كورونا



أعلنت موريشيوس، اليوم الخميس، تسجيل أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، الذي تفشى في أوروبا وينتشر في إفريقيا حاليا.



وقالت حكومة موريشيوس، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، إن المصابين هم 3 مواطنين (21 عاما، و25 عاما، و59 عاما)، عادوا مؤخرا للجزيرة. وقد ثبت إصابة الثلاثة بالفيروس، على الرغم من أنه تم إرسال نتائج الفحص إلى جنوب إفريقيا للتأكد من النتائج.



وأوضحت الحكومة: "شخصان كانا يعملان على متن سفن سياحية وآخر قادم من المملكة المتحدة".



وأعلن رئيس الوزراء برافيند جوجناوث، أنه سيتم منع دخول القادمين عبر مطار الجزيرة لمدة 15 يوما ابتداء من اليوم. كما سيتم منع رسو السفن السياحية بجانب إغلاق المدارس.



وقد طبقت الكثير من الدول الإفريقية قيودا مماثلة في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس، من بينها دول لم تسجل حالات إصابة بعد مثل أوغندا وليسوتو



ويشار إلى أن السياحة تمثل 8% من إجمالي الناتج المحلي لموريشيوس، كما يعمل في هذا المجال نحو خمس القوة العاملة بالجزيرة.