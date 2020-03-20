بنك مصر: شهادة «ابن مصر» ذات العائد الثابت 15% تخصص للأفراد الطبيعيين والقصر

أعلن بنك مصر أن الوعاء الإدخاري الجديد "شهادة ابن مصر" ذات العائد الثابت بنسبة 15% ومدتها 12 شهرا يمكن شرائها عبر الإنترنت أو تطبيق البنك على الهواتف الذكية أو الرقم الموحد لخدمة الاتصال للعملاء وذلك بهدف تقليل التكدس بفروع البنك تطبيقا لمبادرة أحمي نفسك أحمي بلدك.

وذكر البنك - في بيان اليوم الخميس - أن عائد هذه الشهادة سيصرف شهريا ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

وأوضح البنك أنه يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.