غرفة الجيزة تُصدر 4 توصيات لمواجهة «كورونا» بالمنشأت السياحية

وضعت غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، 4 توصيات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كوفيد 19 "كورونا المستجد" بالمطاعم والمنشأت السياحية، حفاظاً على القوام الرئيسي لهذه المنشات والعاملين لديهم.

وقال محمد إمبابي، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة اصحاب المطاعم والفنادق والمنشات السياحية، إن غرفة الجيزة تؤيد كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمواجهة هذا الفيروس، مؤكداً أنه لا بد أن نساند جميعاً الدولة المصرية للحفاظ علي صحة مواطنينا وهو الامر الذي يجب ان نتعاون به جميعا سواء حكومة أو قطاع خاص.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص في مادته الأولى على : "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

وقال "امبابي" إنه تحت توجيهات رئيس غرفة الجيزة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية عادل ناصر ومع هذه الاجرءات الحكومية الجيدة هناك بعض التوصيات التي نقترحها علي الجهات المعنية لضمان عدم وجود أية آثار سلبية علي قطاع المطاعم والفنادق والمنشات السياحية منها مناشدة اصحاب المولات التجارية بإعفاء المستاجرين أصحاب السجلات التجارية التي تشمل المطاعم والكافيهات لمده 6 شهور من الإيجار الشهري، وكذلك مناشدة وزير السياحة والاثار لمطالبة محافظ البنك المركزى باصدار تعليماته للبنوك التجارية بإعطاء قروض مُيسرة لمده 3 سنوات على أن يبدأ أول قسط بعد 6 أشهر من استلام القرض لكل أصحاب الأنشطة التجارية التى يحمل نشاطها مطعم او كافيه.

أشار "نائب رئيس الغرفة"، إلى أن التوصيات تتضمن مخاطبة هيئة التأمينات الاجتماعية لإعفاء كل من يملك سجل تجارى نشاط مطعم او كافيه لاعفاء اصحاب هذه الانشطة من سداد التامينات الاجتماعية لاصحاب العمل والموظفين فى استمارة 2 لمده 6 شهور، فضلاً عن مخاطبة وزير السياحه لمناشدة رئيس مجلس الوزراء لإعفاء اصحاب السجلات التجارية التى تحمل نشاط مطعم او كافيه من سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى