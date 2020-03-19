طيران الإمارات تدرس وقف تشغيل الطائرة العملاقة أيه 380 بسبب كورونا

(د ب أ)

قالت مصادر مطلعة إن شركة طيران الإمارات التي يوجد مقرها في دبي تدرس وقف تشغيل مجموعة من طائراتها طراز أيرباص أيه 380 العملاقة بسبب تراجع الطلب العالمي على السفر نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كانت وكالة "بلومبرج" للأنباء ذكرت في وقت سابق أن الشركة الإماراتية أوقفت بالفعل 20 طائرة من هذا الطراز، الذي تملك منه الشركة إجمالي 115 طائرة، كما تسعى إلى تأجيل استلام عدد من هذه الطائرات المقرر تسلمها.

وذكرت "بلومبرج" أن "طيران الإمارات" التي تشغل أيضا 155 طائرة كبيرة الجسم طراز بوينج 777 لم ترد على طلب التعليق على هذه الأنباء، مضيفة أن الشركة وهي أكبر مشغل لخطوط الطيران طويلة المدى في العالم، أوقفت بالفعل رحلاتها إلى حوالي ربع عدد المقاصد التي تخدمها في الظروف الطبيعية، كما دعت موظفيها إلى الحصول على عطلة بسبب تراجع حجم نشاطها، وقالت يوم 12 آذار/مارس الحالي إنها تدرس المزيد من إجراءات خفض معدلات التشغيل.

يذكر أن أغلب شركات الطيران في العالم تعاني من تداعيات انتشار الفيروس واضطرت إلى إلغاء أعداد كبيرة من رحلاتها بسبب غياب الركاب.

وأعلنت شركة "ريان اير" الايرلندية للطيران منخفض التكاليف في وقت سابق اليوم الأربعاء اعتزامها إلغاء جميع رحلاتها تقريبا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة أنه من المنتظر إلغاء 80% من رحلاتها بداية من الليلة (ليلة الأربعاء-الخميس)، مشيرة إلى أنها اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل ستسير عددا قليلا فقط من أسطولها للحفاظ على "الرحلات الأساسية" ولاسيما بين ايرلندا وبريطانيا.

وأضافت الشركة في بيانها أنها ربما تشارك في عملية إعادة مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم، وقالت إنها تجري اتصالات في هذا الشأن مع وزارات خارجية جميع دول التكتل.

وأعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" أمس الثلاثاء أن شركات الطيران بحاجة إلى حزم دعم مالية مباشرة، لافتا إلى أن الطلب على الكثير من خطوط الطيران تراجع إلى الصفر في ظل أزمة كورونا.

ونقلت "بلومبرج" عن مسؤولي "أياتا" القول إنهم لا يستبعدون أن تؤدي الأزمة إلى اختفاء شركات وظهور أخرى جديدة.

وتوقع المسؤولون حدوث عملية إعادة هيكلة كبرى للصناعة.