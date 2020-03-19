رئيس وزراء السودان يُنهي تكليف محافظ البنك المركزي

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أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك قراراً اليوم الخميس، بإنهاء تكليف الدكتور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، من وظيفة محافظ بنك السودان المركزي، وإعفاء معتصم عبد الله أحمد من وظيفة نائب محافظ بنك السودان المركزي.

ووجه القرار وزارتي شئون مجلس الوزراء، و المالية والتخطيط الاقتصادي، وبنك السودان المركزي، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وفي غضون ذلك، وجه بنك السودان المركزي بأن يعد كل بنك خطة احترازیة لضمان استمراریة الأعمال وتقدیم الخدمات المصرفیة الضروریة للعملاء بكافة أنواعھا، وتقلیص القوى العاملة إلى الحد اللازم لتسییر الأعمال بما یضمن عدم حدوث ازدحام بواسطة الجمھور.

كما وجه بالاعتماد على الوسائل التقنیة وتقليل العمل الورقي والحفاظ على المسافة الآمنة عند التواصل المباشر والمحددة بمتر واحد.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازیة، التي یتخذھا بنك السودان المركزي لمواجھة آثار فیروس كورونا المستجد، والمحافظة على الاستقرار المالي ومواصلة تقدیم الخدمات المالیة دون انقطاع.