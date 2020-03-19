تعيين محافظ ونائب جديدين لبنك السودان المركزي

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أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قرارا اليوم الخميس بتعيين محمد الفاتح زين العابدين محافظا لبنك السودان المركزي، ومحمد أحمد بدوي نائبا للمحافظ.

ووجه القرار وزارتي شئون مجلس الوزراء، والمالية والتخطيط الاقتصادي، وبنك السودان المركزي، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني، أصدر في وقت سابق اليوم، قرارا بإنهاء تكليف الدكتور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، من وظيفة محافظ بنك السودان المركزي، وإعفاء معتصم عبد الله أحمد من وظيفة نائب محافظ بنك السودان المركزي.