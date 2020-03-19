روبوتات نينجا تعالج مصابي كورونا في تايلاند

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بدأت المستشفيات التايلاندية الاستعانة بروبوتات نينجا لديها لتحمل أعباء التعامل مع مرضى كورونا بديلا عن الأطباء الذين بدورهم يشرفون على الأطباء الآليين.

وبحسب فرانس 24 فروبوتات نينجا مخصصة بالأساس لمراقبة الحالات المصابة بالسكتات الدماغية ولكن مسئولى الصحة التايلنديين اقتنعوا بمقدرتها على التعامل مع كورونا أيضا.

وتم استخدام النينجات فى 4 مستشفيات فى العاصمة بانكوك لتجنب إصابة الأطباء البشر بالعدوى ولكن بوسع المرضى أن يتواصلوا مع الأطباء عبر كاميرا فيديو مركبة على الروبوت.

ويقول فابون سانغفيرابهونسيرى المسئول بجامعة شيلالونكورن التايلندية إن الأطباء لن يبتعدوا تماما عن المشهد فيقضى الإجراء الجديد بتواجد الأطباء عند باب غرفة العزل بالخارج بينما يدخل الروبوت ليكون وسيط بين الطبيب والحالة.

وأضاف فابون أنه يجرى العمل على تطوير الروبوتات لتتجاوز دورها كمجرد وسيط لتقوم بتوزيع الطعام وتقديم الدواء للحالات وكذلك تعقيم الأدوات الطبية والغرف.

ويتابع فابون أن فريقه يعمل على صنع المزيد من النينجات لحاجة 10 مستشفيات إضافية لها.

وأمرت السلطات التايلاندية بإغلاق الحانات والكافيهات وصالات الجيم وغرف المساج لتجنب المزيد من الإصابات.

ويقضى قرار جديد بتقديم شهادة صحية من قبل كل زائر للبلاد ليتمكن من الدخول.