 سفارة المغرب بالقاهرة تدعو مواطنيها العالقين نتيجة توقف الرحلات إلى الإبلاغ عن بياناتهم - بوابة الشروق
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سفارة المغرب بالقاهرة تدعو مواطنيها العالقين نتيجة توقف الرحلات إلى الإبلاغ عن بياناتهم

أ ش أ
نشر فى : الخميس 19 مارس 2020 - 9:43 م | آخر تحديث : الخميس 19 مارس 2020 - 9:43 م

دعت السفارة المغربية لدى القاهرة مواطنيها العالقين نتيجة توقف الرحلات بين المغرب ومصر إلى التوجه للقسم القنصلي التابع لهم؛ للإباغ عن بياناتهم والتعرف على متطلباتهم.

وذكرت السفارة- في بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن على المواطنين أن يتوجهوا برفقتهم نسخة من المستندات التالية: (جواز السفر- التأشيرة السياحية- وتذكرة السفر التي تثبت أن العودة إلى المغرب كانت ستتم ابتداءً من 16/ 3/ 2019).

وأشارت إلى أنه يمكن التواصل معها عن طريق الأرقام التالية: (0227359677-0227359849)، ومن لا يستطيع الحضور يمكنه إرسال نسخة من تلك المستندات على رقم "whats app" التالي: (00201064232892).

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