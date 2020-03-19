سفارة المغرب بالقاهرة تدعو مواطنيها العالقين نتيجة توقف الرحلات إلى الإبلاغ عن بياناتهم

دعت السفارة المغربية لدى القاهرة مواطنيها العالقين نتيجة توقف الرحلات بين المغرب ومصر إلى التوجه للقسم القنصلي التابع لهم؛ للإباغ عن بياناتهم والتعرف على متطلباتهم.

وذكرت السفارة- في بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن على المواطنين أن يتوجهوا برفقتهم نسخة من المستندات التالية: (جواز السفر- التأشيرة السياحية- وتذكرة السفر التي تثبت أن العودة إلى المغرب كانت ستتم ابتداءً من 16/ 3/ 2019).

وأشارت إلى أنه يمكن التواصل معها عن طريق الأرقام التالية: (0227359677-0227359849)، ومن لا يستطيع الحضور يمكنه إرسال نسخة من تلك المستندات على رقم "whats app" التالي: (00201064232892).