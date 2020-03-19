بينت تقديرات خبراء اقتصاديين بارزين في ألمانيا، أن الاقتصاد الألماني سيسجل في العام الحالي ركودا قويا للغاية بسبب أزمة كورونا.

ونشرت أربعة معاهد متخصصة في أبحاث الاقتصاد اليوم توقعاتها، حيث توقعت جميعها إلى أن الاقتصاد الألماني سينكمش في هذا العام، لكن التوقعات لم تحدد مدى قوة تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد، فتراوحت التقديرات من سالب 1ر0% إلى سالب 9%، وأشارت المعاهد إلى أن هذه النسبة ستتوقف على سير الوباء في الأشهر المقبلة.

في الوقت نفسه، توقع غالبية الخبراء حدوث تحسن سريع في أعقاب انتهاء الأزمة الراهنة.

وأشارت التوقعات إلى أن تأثير أزمة كورونا على شركات ألمانيا في المستقبل القريب سيكون أقوى من تأثير الأزمة المالية عليها في عام 2009، حين انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 7ر5%، وقد شهد الاقتصاد الألماني منذ ذلك التاريخ تعافيا طويل المدى، لكن هذا التعافي سجل ضعفا في العام الماضيِ.

وتسببت أزمة كورونا في إثارة القلق من حدوث أزمة ديون سيادية جديدة في أوروبا، بعد أن واجهت منطقة اليورو اعتبارا من عام 2010 بعد الأزمة المالية تهديد بإفلاس عدد من الدول.

وكان معهد "دي آي دبليو" لأبحاث الاقتصاد الأقل تشاؤما حيال نتائج الاقتصاد الألماني هذا العام حيث توقع أن تبلغ نسبة الانكماش 1ر0%، ووصف مارسيل فراتسشر، رئيس المعهد هذا التوقع بأنه يمثل سيناريو متفائلا للغاية.

في المقابل، توقع معهد كيل للاقتصاد العالمي (آي إف دبليو) بأن يسجل الاقتصاد الألماني هذا العام انكماشا يتراوح بين 5 إلى 9%.

وتوقع معهد "آر دبليو آي-لايبنيتس" لأبحاث الاقتصاد أن يسجل الاقتصاد الألماني انكماشا بنسبة سالب 8ر0%.

ونشر معهد إيفو الاقتصادي سيناريوهين لنتائج الاقتصاد الألماني لهذا العام، توقع في الأول أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5ر1% في حال تم تجاوز الأزمة سريعا وعاد الاقتصاد إلى حركته اعتبارا من مايو المقبل.

وفي السيناريو الآخر توقع (إيفو) أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة تتراوح بين سالب 1 إلى 6% في حال طالت فترة الوباء.