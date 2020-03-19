هل تجوز صلاة الجمعة وراء الإمام في التليفزيون؟ متحدث الأوقاف يجيب

قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الفرد من الممكن أن يؤدي صلاة الجمعة مع أهله بالمنزل في جماعة؛ بسبب أزمة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف «القاضي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الخميس، أنه لا يجوز للفرد صلاة الجمعة وراء الإمام في التليفزيون، مشيرًا إلى أهمية تجنب مصابي نزلات البرد والمصابين بفيروس «كورونا» الذهاب إلى المساجد.

وأشار إلى أن المصاب لا يجوز له الذهاب إلى المسجد، متابعًا: «الرسول في غير الوباء نهى عن الذهاب إلى المسجد إذا أكلنا ثومًا أو بصلًا حتى لا نؤذي غيرنا برائحة الفم، فيجب على مصاب كورونا أو نزلة البرد عدم التوجه إلى المسجد حتى لا يسبب الأذى لغيره».

وذكر متحدث وزارة الأوقاف أن من أراد الذهاب إلى المسجد يجب ألا يطيل وقت المكوث، وإحضار سجادته الخاصة، إضافة إلى تجنب المصافحة والمعانقة، مؤكدًا تشديد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على تكثيف النظافة في المساجد وتعقيمها في ظل أزمة «كورونا».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» وتسجيل وفاة واحدة؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 256 حالة.