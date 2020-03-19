محافظة البحر الأحمر تواجه محتكري المستلزمات الطبية: إغلاق صيدليتين

وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مديرية الصحة، بشن حملات مكبرة عاجلة على كل الصيدليات بمختلف مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها بشكل يومي؛ لضبط سوق الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أعلن محافظ البحر الأحمر، أن مديرية الصحة بإشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، شنت أمس الأربعاء، حملات مكبرة على الصيدليات برفقة الدكتور محمود السباعي مدير إدارة الصيدلة، والدكتور أحمد جمعة مدير إدارة التفتيش الصيدلي، وأعضاء التفتيش الصيدلي في المديرية بجميع مدن المحافظة.

ومرت المحافظ، على 48 صيدلية و3 مخازن أدوية ومستلزمات، وحررت 2 محضر غلق صيدليتين بالغردقة؛ لعدم وجود مدير مسئول، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين.

بدوره، قال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن الحملات مستمرة على مدار الساعة بمتابعة مباشرة من محافظ البحر الأحمر، حيث يطمئن بنفسه على نتائج الحملات ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأبرز جهود الحملة أمس، تتمثل في المرور على 26 صيدلية و2 مخزن أدوية ومستلزمات في مدينة الغردقة، والمرور على 4 صيدليات ومخزن أدوية ومستلزمات في مدينة سفاجا، والمرور أيضاً على 10 صيدليات في مدينة القصير، وكذلك المرور على 8 صيدليات في مدينة مرسى علم.